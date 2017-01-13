Van'da "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" nedeniyle Altı Nokta Körler Derneği Van Şubesi Başkanı Şahabettin Kayhan, "Beyaz Bastonlular olarak sesimizi yükseltiyoruz." dedi.



Altı Nokta Körler Derneği Van Şube Başkanı Şahabettin Kayhan düzenlediği basın toplantısında 7-14 Ocak tarihleri arasındaki haftanın 1969 yılından beri Türkiye'de Beyaz Baston Haftası olarak kabul edildiğini söyledi.



Kayhan, bastonun önemine değinerek tarihin en eski dönemlerinden beri körlerin bağımsız hareketinin bir aracı olduğunu belirtti.



Kayhan, "Uzunca bir süre Beyaz Baston Haftası çeşitli etkinliklerle anılmış. Ancak 1980'li yıllarda unutulmaya yüz tutmuştur. Bir süreden beri körlerle ilgili örgütler Beyaz Baston Haftası'nı yeniden canlandırmaya başlamışlardır. Biz de bugün Beyaz Bastonlular olarak sesimizi yükseltiyoruz." diye konuştu.



Açıklama, görme engellilere beyaz baston dağıtılması ve engellilere yönelik eğitim kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarının dağıtılmasıyla son buldu.