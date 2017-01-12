Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesinde görme engelliler için kitap okudu.



Başkan İnönü, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla ziyarette bulunduğu dernekte üyelerle sohbet etti.



Sesli kitaptan sadece görme engellilerin faydalanmadığını belirten İnönü, "Ben otomobil kullanırken hep sesli kitap dinlerim. Onun sayesinde boş geçecek zamanımı kitap dinleyerek geçiriyorum. Sesli kitap hazırlamanın çok profesyonelce yapılması gereken bir iş olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şiiri bir düz yazı gibi okuyamazsınız. Gönüllü vatandaşlarımızı, görme engelli kardeşlerimize destek sağlayacak sesli kitap okumaya davet ediyorum." diye konuştu.



Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ziya Özdem ise okumanın çok önemli olduğunu ifade ederek, "Görmezlik kader değildir, bir toplumsal sorundur." dedi.



Beyaz bastonun öneminin kavranması gerektiğini vurgulayan Özdem, şunları söyledi:



"TBMM'den bir Beyaz Baston Yasası çıkararak beyaz baston kullanımının standartlarını belirlemesini ve uyulması gereken kuralları güvence altına almasını talep ediyoruz. Çünkü Beyaz Baston, körlerin bağımsızlığının güvencesi, körlerin en yalansız dili ve en dolayımsız sembolüdür. O aynı zamanda en yalın iletidir kamuoyuna."



Şişli Belediye Başkanı İnönü, dernekte bulunan görme engellilere Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna romanını okudu.