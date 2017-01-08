Kilis Valisi İsmail Çataklı, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Çataklı, mesajında, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlar sahip çıkmanın bir insani görev olduğunu belirtti.



Engellilere gereken sevgi ve hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini bildiren Çataklı, Valilik olarak engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek şunları kaydetti:



"Engelli olmak hiç kimsenin kendi tercihiyle seçtiği bir durum olmadığı gibi her sağlam bireyin potansiyel bir engelli adayı olduğu unutulmamalıdır. Tüm engelli vatandaşlarımız gibi görme engelli vatandaşlarımızın da yaşamlarını kolaylaştırmak, onlara sahip çıkarak sorunlarına ortak olmak insani bir görevimizdir. Görme engelli kardeşlerimizin sorunlarına dikkati çekerek, onların ihtiyaçları ve karşılaştıkları zorluklar konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın bu yıl da amacına ulaşarak en verimli şekilde değerlendirileceğine inanıyorum."