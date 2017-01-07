Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Turhan İçli, TBMM'den bir beyaz baston yasası çıkararak, beyaz baston kullanımının standartlarını belirlemesini ve uyulması gereken kuralları güvence altına almasını istediklerini söyledi.



İçli, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla federasyon üyelerinin katılımıyla bir otelde düzenlediği basın toplantısında, her yıl 7-14 ocak arasında Beyaz Baston Haftası etkinliklerinin gerçekleştirildiğini ve görme engellilerin engellerini aşmak için çözümlerin ele alındığını belirtti. İçli, beyaz bastonun, görme engellilerin yollarını açan, bağımsız hareketlerini sağlayan bir araç olduğunu söyledi.



İçli, "Halkımızdan beyaz bastonun önemini kavramasını, TBMM'den ise bir beyaz baston yasası çıkararak, beyaz baston kullanımının standartlarını belirlemesini ve beyaz baston konusunda uyulması gereken kuralları güvence altına almasını istiyoruz." diye konuştu.



Beyaz bastonun, körlerin bağımsızlığının güvencesi olduğunu anlatan İçli, "İşte ben buyum, körüm, körlüğümden utanmıyor, ezilmiyorum. Kimseye yük olmadan mesafeleri aşıyor, hedefime ulaşıyor ve özgürlüğümü yaşıyorum. Onunla düştüm yollara, aştım dağları, işte ben onunla güçlüyüm, onunla yeni ufuklara doğru yürüyor, koşuyorum." ifadelerini kullandı.



İçli'nin açıklamalarının ardından katılımcılara, görme engellilerin beyaz bastonları ile kent içinde, kaldırımlarda, kendilerine ayrılan sarı şeritli yollarda yürürken karşılaştıkları zorlukları ve bu zorlukların ortadan kaldırılması için yapılması gerekenleri anlatan kısa film, sesli anlatım tekniğiyle sunuldu.