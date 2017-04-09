Beyaz Baretliler'E Kimyasal Ekipman Eğitimi

Türk Kızılayı'nca, Suriye'deki sivil savunma teşkilatı Beyaz Baretliler'e, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) koruyucu ekipmanların kullanımı hakkında eğitim verildi.



Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'da kimyasal silahla yaptığı katliam sonrası harekete geçen Türk Kızılayı, Genel Başkan Kerem Kınık'ın da aralarında bulunduğu uzman ekiple İdlib kırsalına geçti.



Sarmada kasabasındaki Türk Kızılayı irtibat ofisinde Beyaz Baretliler'le buluşan Türk Kızılayı, beraberinde getirdikleri 50 koruyucu kiti sivil savunma ve sağlık ekiplerine teslim etti.



Katılımcıları KBRN hakkında kısaca bilgilendiren Türk Kızılayı Toplumsal Faaliyet Alanı Koordinatörü Dr. İlhan Öztürk, kit içerisindeki ekipmanları tek tek anlatarak nasıl kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verdi.



Kınık, eğitim sonunda yaptığı açıklamada, kimyasal saldırıya maruz kalmış olan İdlib kırsalındaki arama-kurtarma ekipleri ve sağlık çalışanlarına, kimyasal saldırılara karşı nasıl korunmaları gerektiğiyle ilgili eğitim verdiklerini kaydetti.



Eğitimde maskeleri, kıyafetleri nasıl kullanacakları ve bu durumda insanları nasıl kurtaracakları konusunda bilgilendirmeler yaptıklarını anlatan Kınık, şöyle konuştu:



"Bu saldırılarda hayatını kaybeden insanların maalesef pek çoğu, böyle bir riski bilmedikleri için bu kişisel koruyuculardan mahrum şekilde yakalandılar. Sivil savunmada çalışan arkadaşlarımızın çoğu da kurtarma çalışmaları sırasında bu gazdan etkilendiler. İnşallah verdiğimiz bu eğitim ve ekipmanlarla daha güvende olacaklar. Umut ediyoruz bu vahşi, insanlık dışı ve savaş suçu saldırılar bir daha yaşanmaz, ancak maalesef Şam Guta saldırısında bu yana Suriye genelinde bu saldırılar oluyor. Bu risklerin azaltılması için de sivil savunma ve sağlık ekiplerinin bu eğitimi alması gerekiyor. Biz de Türk Kızılayı olarak bu eğitimi veriyoruz."



Beyaz Baretliler'in canlarını dişlerine takmış şekilde 6 yıldır insanların hayatlarını kurtardığını vurgulayan Kınık, Türk Kızılayı olarak onlara gerekli ekipman desteğini verdiklerini son zamanlarda da 3 ambulansı kendilerine teslim ettiklerini söyledi.



Eğitime katılan Beyaz Baretliler İdlib-Hama Sorumlusu Muhammed Hallak da Han Şeyhun'a yapılan kimyasal saldırıda ekip arkadaşlarının da gazdan etkilendiğinin altını çizdi.



Türkiye'nin iç savaşın başından bu yana yanlarında olduğunu aktaran Hallak, "Eğitim çok verimli geçti. Birçok konuda aydınlatılmış olduk. Ekipman desteği ve eğitim için her zaman yanımızda olan Türk Kızılayına minnettarız." dedi.



Eğitim sonunda Hallak, "birçok olaya şahit oldu" dediği baretini Kınık'a hediye etti.