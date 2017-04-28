'Beyaz Altın' geri döndü

Manisa'da 2 bin 250 dönüm arazide pamuk ekimine başlandı

2000'li yılların başında pamuk üretimini bırakıp mısıra yönelen üreticiler destekleme kararının ardından yıllar sonra yeniden pamuk ekimine başladı



MANİSA - Manisa'da 2000'li yılların başında getirilen kota uygulamaları nedeniyle yerini mısır üretimine bırakan pamuk, bu yıl devlet tarafından desteklenme kararı alınmasının ardından yeniden üreticilerin tercihi oldu. Bir zamanlar Manisa Ovasını beyaza bürüyen ve ekonomiye katkısı yüksek olan pamuk, ilk etapta 2 bin 250 dönümlük bir alanda üretilecek.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesinde katma değeri yüksek olan pamuk ekimine yeniden başlandı. 2000'li yılların başında terk edilen pamuk ekimi, devletin desteğiyle yeniden üreticilerin gözdesi oldu. Pamuk yerine yıllardır mısır ekimi yapan Manisalı üreticiler bu yıl ilk etapta 2 bin 250 dönümlük arazide pamuk ekimi gerçekleştirecek. Üreticiler yüzlerinin yeniden 'beyaz altın' olarak tabir edilen pamukla güleceğini belirtti.

Pamuk ekimine dönülmesinden dolayı mutluluk yaşadıklarını ifade eden çiftçi Murat Malta, "17 seneden sonra tekrar pamukla anılmak bizim için çok güzel bir duygu. 2000'li yıllarında pamuğu bırakıp mısır ekmeye başladık. Aradan geçen 17 sene sonra devletimiz bizlere pamuğa ihtiyaç olduğunu söyledi. Bizler de karar vererek pamuk ekmeye başladık. Çünkü biz son 17 seneyi saymazsak bu günlere pamukla geldik. Pamuktan kazanarak geldik" dedi.

"Kazancı güzel olacak"

Selimşahlar Mahallesinde yaklaşık 8 bin dönüm tarım arazisinin bulunduğunu bunun da yaklaşık yüzde 25'inde yeniden pamuk ekiminin başladığını sözlerine ekleyen Malta, "Yaklaşık olarak 2 bin 250 dönüm araziye pamuk ekimi yapılacak. Ben pamuk ekimine 500 dönüm pamuk ekerek tekrar başlamış oldum. Mahallemizde pamuk ekmeye başlayan 6 kişiyiz. Diğer çiftçilerimiz ise korkuyor ve kararsız durumdalar. Ama pamuk ekimine başlayanlar olarak onlara tavsiye ediyoruz. Çünkü bereketli ve kazançlı bir ürün. Pamuk ekimine bizler tekrardan öncülük ettik. Önümüzdeki yıllarda üretimin daha da artacağına inanıyorum. Çünkü pamuk üretimi devlet tarafından desteklenmeye başladı ve kazancı güzel olacak bundan sonra. 1999 yılında pamuk ekimini bırakarak mısır ekmeye başladığımızda pamuğa küsmüştük. O zaman uygulanan yanlış politikalar yüzünden daha önceki elde ettiğimiz kazancı elde edemez olduk ve pamuğa küserek mısır ekmeye başlamıştık. Ama şimdi devletimiz destek veriyor ve pamuk ekimi için teşvikte bulunuyor" diye konuştu.

"Hem biz hem devlet kazansın"

Pamuk ekiminin zor olduğunu ve sabır istediğini belirten Malta, "Pamuk, ülke ekonomisine yüzde 18 katma değeri bulunan bir bitki. Topraktan çıktığıyla kalmıyor. Ama mısırda durum öyle değil. Mısırı üretip topluyorsun, işletmeye götürüyorsun, tavuk yiyor ve olay bitiyor. Ama pamuk öyle bir şey değil. Pamuk topraktan çıktığı zaman toplanıyor. Tüccara gidiyor, tüccardan iplikçiye gidiyor, iplikçiden fabrikaya gidiyor, orada işleniyor, tekrardan dokumaya gidiyor ve kazak, pantolon, gömlek gibi giyim malzemeleri üretiliyor. Birçok farklı alanda kullanılıyor. Bu süreçte birçok esnaf arkadaşımız rızkını kazanıyor. Devletimize de katma değer olarak dönüşü bulunuyor. Bu yüzden bizim elimizden tutsunlar. Devlete katma değer getiren pamuk üretimine tekrardan başladığımız gibi devam edelim. Hem biz kazanalım hem de devletimize kazandıralım" dedi.

"Babamızdan kalan mirastır pamuk"

Pamuk üretiminin babadan oğla geçen bir miras olduğunu belirten pamuk üreticisi Murat Malta'nın babası 81 yaşındaki Osman Nuri Malta ise şunları söyledi:

"50 sene bu topraklarda pamuk üretimi yaptım. Bizim babamızdan bizlere mirastı pamuk. Ama babamızdan kalan bu mirası 2000'li yıllarda para etmediği için bırakıp mısır ekimine başlamak zorunda kaldık. O zaman işleri oğluma devrettim. Devletimizin tekrar destek olması ve teşvikleri ile tekrardan pamuk ekimine döndük. Baba mirası beyaz altının tekrardan üretimine başladık. Bizler pamuğu para kazanamadığımız için bırakıp mısıra dönmüştük ama şimdi devlet pamuk üretimini desteklemeye başladı ve bunun sonucu iyi olur, kazanmaya başlayabilirsek, biz de pamuk üretimine devam edebiliriz. Şimdilik devletimizin desteği çok güzel ama bu destek sürekli olmalı ve üreticiler korunarak üretime devam edebilmeleri sağlanmalıdır.