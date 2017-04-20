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Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı
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Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı

Maliye Bakanlığı, muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme sürelerini uzattı.

Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Nisan 2017 tarihinde verilmesi gereken muhtasar, damga vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri, 26 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı.

2 MAYIS'A KADAR ERTELENDİ

25 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleri de 2 Mayıs Salı günü sonuna çekildi.

Ayrıca, 2 Mayıs gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ve aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi de 31 Mayıs gün sonu olarak belirlendi.

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