Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı
Ara
BİST 91.396 %0,65
DOLAR 3,6734 %0,01
EURO 3,9393 %0,10
PARİTE 1,0712 %0,01
ALTIN 151,07 %-0,10
FAİZ 11,32 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı

Maliye Bakanlığı, muhtasar beyannameler, Damga Vergisi beyannameleri ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerini uzattı.

Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı

Maliye Bakanlığı, muhtasar beyannameler, Damga Vergisi beyannameleri ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerini uzattı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler, Damga Vergisi beyannameleri ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin 26 Nisan 2017 Çarşamba günü sonuna kadar, 25 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin ise 2 Mayıs 2017 Salı günü sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi. 2 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken 'elektronik defter beratları'nın yüklenme süresi ise 31 Mayıs 2017 gününe çekildi. - ANKARA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Kurumlar Vergisi, Çarşamba, 31 Mayıs, 26 Nisan, 25 Nisan, 24 Nisan, Ankara, Açıklama