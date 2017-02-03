Beü'ye Öğretim Elemanı Alınacak

Bülent Ecevit Üniversitesi'ne (BEÜ) öğretim elemanı alınacağı bildirildi.



BEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin fakülte ve yüksek okullarında açık bulunan profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrosuna 25 öğretim elemanı alınacağı ifade edildi.





Açıklamada, öğretim elemanı kadrosu için üniversitenin personel dairesine istenilen belgelerle müracaat edilmesi gerektiği vurgulanarak, başvuruların 17 Şubat'ta sona ereceği kaydedildi.