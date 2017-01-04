Beü'ye "Acil Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi"

Bülent Ecevit Üniversitesinin (BEÜ), Sağlık Bakanlığına yaptığı "Acil Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi" başvurusunun kabul edildiği bildirildi.



BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Bakkal, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünce "Acil Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Merkezi" başvuru dosyası hazırlanarak Sağlık Bakanlığına iletildiğini belirtti.



Yapılan incelemede ünitelerinin eğitim için gerekli fiziki altyapı, eğitmen ve personel durumunun yeterliliği sağlandığının tespit edildiğini ifade eden Bakkal, şunları kaydetti:



"Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul ve Samsun illeri ile Zonguldak Acil Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi Alan Eğitim Merkezleri arasında yer aldı. Bu haliyle Zonguldak ve Batı Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere 81 vilayetteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde görev yapan tüm hemşireler sertifikalı eğitim programlarından faydalanabilecek. Zonguldak ve Batı Karadeniz'de bir ilk olan program ile üniversite, devlet ve özel hastanelerin acil servislerinde görev yapan hemşirelere, zorunlu olan ve daha önce 6 hafta süre ile farklı illere giderek konaklamak zorunda kalan hemşireler, acil tıp teknisyenleri ve hemşirelik yetkisi almış ebeler, artık Zonguldak'ta eğitim alabilecek."