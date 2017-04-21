Beü ve MEB Arasında Protokol İmzalandı

Çaycuma Meslek Yüksekokulu ile MEB Arasında "Bilimsel, Sosyal, Kültürel ve Sanatsal İş Birliği" Protokolü İmzalandı



Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma Meslek Yüksekokulu ile Filyos Melek ve Ahmet Şanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Karapınar Galip Güpgüpoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Perşembe Filiz-Rifat Güpgüpoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi arasında "Bilimsel, Sosyal, Kültürel ve Sanatsal İş Birliği" protokolü imzandı.



'Lise öğrencileri üniversiteyi yakından tanıyacak'



Protokol kapsamında liselerin ihtiyaç duyabileceği hizmet içi eğitim, eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, öğretim programının zenginleştirilmesi ve uzmanlık desteği sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca, lise öğrencilerinin Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nun akademik ve araştırma birimlerini ziyaret edebilmesine ve birimlerde bulunan laboratuvarın kullanılmasına imkan tanınacak. Bunun yanında uygun görülen konu, yer, zaman ve şartlarda Yüksekokul Öğretim Üyeleri tarafından öğrencilere dersler verilecek.



"Öğrencilerin bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılması sağlanacak"



Protokol kapsamında lise öğrencilerinin Çaycuma Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenecek olan bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılması sağlanacak. Lise öğrencilerinin bu etkinlikler sayesinde kendini geliştirmesi amaçlanarak, öğrencilerin üniversite imkanlarından yaralanması sağlanacak. - ZONGULDAK