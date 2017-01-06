Beü Öğrencilerinden Köy Okullarına Kitap Kampanyası

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencilerinden köy okullarına yönelik kitap kampanyasına 282 kişinin destek verdiği bildirildi.



BEÜ öğrencisi Anıl Barış Özgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite öğrencileri olarak köy okullarına yönelik kitap kampanyası başlattıklarını anımsattı.



Kampanya için yaklaşık 40 ilde görevli öğretmenlerle görüştüklerini ifade eden Özgül, şunları dile getirdi:





"Ülkemiz insanları için zor zamanlar kabul ettiğimiz bugünlerde, gündem değişikliği yaratabilmek ve köy okullarımızdaki ihtiyaç duyan öğrencilerimize kütüphaneler açabilmek için çalışma başlattık. Bu kampanyaya 'bir dakikanı ayırır mısın' ismini verdik. İlk etapta Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin Han İlkokuluna bir kütüphane açmak istiyoruz. Fakat destekler büyük bir artış gösterdiği için çevredeki diğer köy okullarına da yardım yapmayı düşünmekteyiz. Bir çok lise ve özel okullardan yardım desteği aldık. Bugün itibariyle 282 kişi destek verdi. Kampanyamız mart ayına kadar sürecek. Kitapları kargo yolu ile değil elden teslim edeceğiz. Kitap dışında kalem, silgi, boyama kalemi, kalemtıraş, okul öncesi eğitim seti ve boya defteri gibi araç ve gereçler de topluyoruz. Yardım yapmak isteyenler Bahçelievler Mahallesi, Gelincik Sokak No: 24 Daire: 4 Furkan Apartmanındaki adresimize teslim edebilirler."