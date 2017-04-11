Beü Öğrencileri, "Yıllara Hayat Katmak İçin Hareket Et" Etkinliği Düzenledi

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim elemanları, 3.sınıf öğrencileri ve Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen" Yıllara Hayat Katmak İçin Hareket Et" temalı etkinlik gerçekleştirildi.



Etkinlik, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Taner Bayraktaroğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı ve Türkiye Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zuhal Kunduracılar, SBF FTR Araştırma görevlilerinden Uzm. Fzt Kartal Selici, FTR bölümü öğrencileri ve halktan çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Etkinlikte ayrıca Türkiye 'de kamuya ait olarak ilk kez üniversitede kurulan Diyabet ve Obezite Merkezinde yürütülecek faaliyetlerin tanıtımı yapıldı. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı, araştırma görevlisi ve öğrencilerle birlikte, çeşitli kas iskelet sistemi, solunum hastalıkları ve diabetus mellitus ve gibi en çok karşılaşılan sorunlarda halka yönelik dağıtılan broşürlerle uygulamalı danışmanlık hizmeti verilerek egzersiz ve fiziksel aktivitenin öneminin hatırlatıldığı magnetler dağıtıldı. Öğrenciler danslı gösteriyle egzersizlerin önemine dikkat çekti. - ZONGULDAK