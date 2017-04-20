Beü Öğrencileri Umre Yolunda

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, nisan ayının son haftasında umreye gitmeye hazırlanıyor.



BEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin Zonguldak Valisi Ali Kaban'ın eşi Neriman Kaban ve BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özerle buluştuğu bildirildi.



Açıklamada, "Programda öğrenciler, genç yaşta çok önemli bir deneyimi yaşayacakları için duydukları heyecanı ifade ederek, umre organizasyonunda yaptıkları katkılardan dolayı Neriman Kaban ve Nebahat Özer'e teşekkür etti. Neriman Kaban, öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye etti." denildi.