Beü Obezite ve Uygulama Araştırma Merkezi'ni Ziyaret Ettiler

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi ile Zonguldak Diyabet ve Kronik Hastalıklar Derneği yönetimleri; Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezine ziyarette bulundu.



Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin ve Başkan Yardımcısı Meral Demirbaş, Zonguldak Diyabet ve Kronik Hastalıklar Derneği Başkanı Çetin Terzioğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Harmankaya, Mustafa Kırıkoğlu, Ahmet Altınay, Güler Aykanat, Devrek Nizamlar Köyü Muhtarı Turgay Karadeli, Devrek Yılancakuz Köyü Muhtarı Aytekin Ocaklı, hasta kabülüne ve faaliyetlerine başlayan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret ettiler. Ziyarette Merkezdeki birimler ve çalışma alanları gezilerek bilgi edinildi.



Ziyarette Merkez Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu Merkezin kuruluş amacı, faaliyetleri ve birimleri hakkında bilgi verdi. Ziyarette konuşmasında "Merkeze genel sağlık durumu, kilo alma veya kilo verememe yakınmaları olan, şişmanlık ve şeker hastalığı riski bulunan ya da şişman veya şeker hastası olan herkesin başvurabilecektir. Başvuranlardan ücret alınmayacaktır. Kimlik numaraları ile kayıt yaptıran kişi herhangi bir ücret ödemeden ayaktan tanı, tetkik ve tedavi hizmetlerini alabileceklerdir. Bölgede ve ülkemizde böyle bir merkez bulunmadığı, özellikle Merkezin Zonguldak iline ve Bölgemize kazandırılmasında büyük emeği olan Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkür ederim" dedi.



Ziyarete katılanlar, Merkezin Zonguldak ve Memleket için önemli bir yeri olduğu, Üniversite Yönetimine böyle güzel bir hizmeti şehir merkezinde faaliyete geçirmiş olmaları nedeniyle teşekkürlerini ilettiler. Obezite ve diyabetle ilgili henüz tetkik yaptırmayanların ve yakın çevrelerin haberdar edileceği ifade edildi. Yetişkin hastaların yanı sıra çocuk hastalara yönelik nelerin yapılacağı gözden geçirildi. Bütün faaliyetleriyle Batı Karadeniz Bölgesine ve özellikle Zonguldak iline değer katacağına işaret edildi.



Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezindeki çalışma birimleri gezildi. - ZONGULDAK