Beü Kültür-sanat Etkinlikleri Halkla Buluşuyor

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Devlet Konservatuvarı, Türk Halk Müziği Topluluğu, Tiyatro Bölümü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Zonguldak Merkez ve tüm İlçelerde etkinliklerini sahnelemeye hazırlanıyor.



BEÜ 2017 Bahar etkinlikleri kapsamında kampüslerindeki etkinliklere ilave olarak merkez ve ilçelerde halka yönelik Türk Halk Müziği, Klasik Müzik, Tiyatro ve Resim Sergisi performansı gerçekleştirecek. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Devlet Konservatuvarı Müdürü İlker Kömürcü, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Ali Asgar Çakmakçı, BEÜ Türk Halk Müziği Topluluğu Koordinatörü ve Şefi Cem Dertsiz, Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı öğretim elamanı Ekil Kaya'nın katıldığı toplantıda etkinlik hazırlıklarına son şekli verildi.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer şunları söyledi:



"Üniversitemiz bir taraftan eğitim-öğretim ve araştırma ile ilgili kapasite ve kalitesini artırmaya devam ederken diğer taraftan kültür-sanat alanında çok sayıda önemli projeyi uygulamaya koymaktadır. Kampüslerimiz ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda kültür-sanat etkinliğine ev sahipliği yapmaktadır. Bu etkinliklerin çeşitliliği her geçen yıl artarak devam etmektedir. Bilindiği üniversitemizdeki etkinliklerimizin tamamını halkımıza açık bir şekilde düzenliyoruz. Özellikle Farabi kampüsümüzdeki etkinliklerimize çok sayıda vatandaşımızın katıldığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yıl ise gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizi halkımızla daha etkin bir şekilde buluşturmayı amaçladık. Bu nedenle etkinliklerimizi yalnızca kampüslerimizde değil kent ve ilçe merkezlerimizde de düzenleyeceğiz. Bu kapsamda kent ve ilçe merkezlerimizde Türk Halk Müziği ve Klasik Müzik Konserleri, Tiyatro gösterileri ve resim sergileri düzenlenecek. Etkinliklere katkı verecek olan Sayın İlker Kömürcü'nün şahsında Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları ve öğrencilerine, Sayın Selçuk Keser'in şahsında Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerine, BEÜ Türk Halk Müziği Topluluğu Koordinatörü ve Şefi Cem Dertsiz'in şahsında THM Topluluğunda yer alan sanatçı ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum." - ZONGULDAK