Beü ile Afad Arasında İşbirliği Protokolü

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında işbirliği protokolü imzalandı.



BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Fuat Balkan'ın imzaladığı protokol ile afet öncesi riskleri azaltmaya yönelik projelerle ilgili işbirliği yapılması kararlaştırıldı.



İmzalanan protokol ile Bitlis'te yaşanabilecek olası afetleri önleme ve yönetme konusunda ortak çalışmalar yapılacağı ve eğitim konusunda lokomotif olan BEÜ ile AFAD arasında daha hızlı ve etkin bilimsel çalışmaların yapılmasının hedeflendiği bildirildi.