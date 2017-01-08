Beü Geomatik Mühendisliği ile Dünya Devi Airbus'tan Ortak Çalışma

Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Geomatik Mühendisliği'nden Prof. Dr. Kazimierz Becek, Airbus Savunma ve Uzay Şirketi'nden Wolgang Koppe'nin başkanlığını yürüttüğü araştırma grubu havaalanlarının yükseklik bilgilerinin doğruluğunu araştırmak, gerekirse güncellemek ve böylece havayolu seyahatlerini daha güvenli hale getirmek için bir çalışma başlattı. Çalışmaya ait ilk sonuçlar "Remote Sensing" isimli bir uluslararası dergide basıldı.



Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından proje başkanlığını yürüten Prof.Dr. Kazimierz Becek projeyle ilgili olarak şunları söyledi:



"Pistler maliyeti yüksek, iyi bakım gerektiren, kendine has geometrik ve coğrafik özellikleri olan yapılardır. Uçuş güvenliği açısından pist ölçülerinin ve standartlarının son derece hassas bir şekilde belirlenmesi gerekir. Maalesef gereken hassasiyetin sağlanmadığı pistlerde, gerçek yükseklikle uçak ekranındaki rakamların birbirini tutmaması nedeniyle zaman zaman pilotlar iniş sırasında ciddi sorunlar yaşayabilmektedir. İşte bu nedenle Airbus'tan arkadaşlarımızla böylesi durumları en aza indirgemek için bir çalışma içerisine girmiş bulunuyoruz."



BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Üniversitemiz uluslararasılaşmaya büyük önem veren bir üniversitedir. Bu doğrultuda fakültemiz kadrosuna katmış olduğumuz yabancı öğretim üyelerimiz, yaptıkları çalışmalarla, kurdukları bağlantılarla akademik gelişim, kalite ve uluslararasılaşma süreçlerinde hem üniversitemize hem de ülkemize önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bu bakımdan, bu olanağı bizlere sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer'e ve Yükseköğretim Kurulu'na teşekkürlerimi sunuyorum." - ZONGULDAK