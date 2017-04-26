Beü'den Türk Halk Müziği Konseri

Devrek'te "BEÜ Kültür Sanat Etkinlikleri Halkla Buluşuyor" Etkinliği Kapsamında Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.



Üniversitemiz ve Devrek Belediyesi (BEÜ) işbirliğiyle "BEÜ Kültür Sanat Etkinlikleri Halkla Buluşuyor" etkinliğinde kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından Devrek AKM'de konser düzenlendi.



BEÜ Türk Halk Müziği Topluluğu Devrek yöresine özgü türkülerinde yer aldığı bir dizi eser seslendirirken konserin sonunda koro davetliler tarafından ayakta alkışlandı.



Konserin ardından kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliğiyle çeşitli kültür ve sanat etkinliklerinin halkla buluştuğunu belirterek ilçeye verdiği büyük desteklerden dolayı BEÜ Rektörü Prof.Dr. Mahmut Özer'e teşekkür etti. - ZONGULDAK