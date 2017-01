Beü'den 445 Bin Hastaya Hizmet

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin yılda 445 bin hastaya hizmet verdiği bildirildi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Batı Karadeniz'in gözdesi BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin bölgenin sağlık yükünü sırtına alarak açıldığı ilk günden bugüne kadar bölgenin ve ülkenin beklentilerini karşılayan bir kurum olduğu belirtildi.



BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, her yıl yeni bölümlerin ilave edilmesiyle geçen yıl sonu itibariyle toplamda 610 yatak kapasitesiyle yıllık 378 bin 477 poliklinik, günübirlik yatış dahil 66 bin 684 yatan hasta hizmeti verdiği ifade edilen açıklamada, yaklaşık bin 700 çalışanı ile sadece bölge insanına hizmet sunmakla kalmayıp bölgenin ekonomik hayatına ciddi anlamda canlılık da getirdiği kaydedildi.



Açıklamada BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'in şu ifadelerine yer verildi:



"Bölgenin en büyük ve en gelişmiş donanımlara sahip hastanesi olan BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, sadece Zonguldak'ın değil çevre illerin de sağlık alanındaki ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Unutulmamalıdır ki hastalarımızın ihtiyacı olan ve Zonguldak'ta bulunmayan her türlü teşhis ve tedavi için hastalarımız Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere gitmek zorunda kalıyordu. Bu da hem ekonomik hem de manevi anlamda çok büyük güçlükleri beraberinde getirmekteydi.



Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizde yaptığımız yatırımlar neticesinde Zonguldak ve tüm Batı Karadeniz Bölgesi'ne hizmet veren bir merkez haline geldik. Bugüne kadar yaptığımız ve bundan sonra da yapmak istediğimiz, modern tıbbın gerektirdiği bütün teşhis ve tedavi ünitelerini hastanemizde hastalarımızın hizmetine sunmaktır. Sağlık alanındaki yatırımlarımız artarak devam edecektir."