Beü'de Oryantasyon Eğitimleri Tamamlandı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi Oryantasyon eğitimlerinin tamamlandığı bildirildi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi tarafından düzenlenen kütüphane hizmetleri ve kullanımına yönelik eğitimlerin sona erdiği belirtildi.



Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin, birimlerin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan başlıklarda düzenlendiği anlatılan açıklamada, üniversitemizin çeşitli birimlerinde öğrenciler, akademisyenler ve idari personellere katalog tarama, kütüphane hizmetlerinin tanıtımı, basılı ve elektronik kaynaklara erişim yolları, kaynak talep sistemi ile istenilen kaynağın talebinin gerçekleştirilmesi, tez intihal engelleme programı kullanımı konularıyla ilgili bilgiler verildiği kaydedildi.