Beü'de 'Nükleer Enerji: Türkiye ve Dünya' Başlıklı Konferans Düzenlendi

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde Prof.Dr. Hikmet Aybar'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Nükleer Enerji: Türkiye ve Dünya' konulu konferans düzenlendi.



Konferansa Zonguldak Belediye Başkan Vekili Erol Yılmaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Resul Acar, BEÜ akademik ve idari personeli ve öğrenciler katıldı. Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Aybar konferansında Nükleer Enerjinin yapısına değinerek su ve enerjinin önemine dikkat çekti. Uranyum Yakıt verimliliği hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Hikmet Aybar konferans sonunda dinleyenlerden gelen soruları cevaplandırdı.



Verdiği konferans anısına Prof. Dr. Hikmet Aybar'a teşekkür plaketini Zonguldak Belediye Başkan Vekili Erol Yılmaz takdim etti. - ZONGULDAK