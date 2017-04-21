Beü'de Kariyer Planlama Konferansı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Ekonomi Politik Kulübünce, "Kariyer Planlama, I·ş Planı Hazırlama Teknikleri ve Genç Girişimci Destekleri" konferansı düzenlendi.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Programda konuşan KOSBGEB İl Müdürü Cevat Kaya, özel bütçeli bir kurum olduklarını belirterek, KOSGEB olarak girişimcilik desteği ile kursları desteklediklerini kaydetti.



Nurkap Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdulbari Kocakaplan ise okudukları bölüme bağlı kalmaksızın öğrencilerin ilgi duyduğu ve kendine güvendiği sektörleri seçebileceğini bildirdi.



Kocakaplan, "Ama en güzeli okuduğunuz, emek verdiğiniz bölümü seçmeniz. Neler yapabileceğinizi, nasıl bir yol izleyeceğinizi kafanızda oluşturmanız gerekir. Bu sayede başarılı olup hedeflerinize ulaşabilirsiniz." diye konuştu.



Katılımcılara plaket takdim edilmenin ardından program sona erdi.