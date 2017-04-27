Beü'de "Geçmişten Günümüze Gençlik" Paneli

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğrenci Konseyi Kadın Kolları tarafından, "Geçmişten Günümüze Gençlik" paneli düzenlendi.



BESYO konferans salonunda düzenlenen panel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleşti.



Panelde, okutman M. Zahid Kuldaş "İslamda Gençlik", Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özdemir "Gençliğin Anlam Arayışı ve Sırat-ı Müstakim" ve yazar Necip Evlice "Nuri Pakdil'in Dilinden Gençlik" adlı sunumlarını yaptı.



Yazar Evlice, yaptığı konuşmada, bütün ülkelerde ve toplumlarda gençlerin sorunlarının olduğunu söyledi.



Evlice, "Bizim şu anda hitap ettiğimiz gençlik, seçimini yapmış, edepli ve erdemli bir gençliktir. Dolayısıyla gençlerden bahsederken sadece buradaki değil bütün Türkiye'deki gençleri göz önüne alarak söz söylememiz gerekiyor. Genç olmanın bir özelliği de öğrenmeye meyilli olmaktır. Değerler, gençlik döneminde oluşur." şeklinde konuştu.