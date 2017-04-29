Beü'de AB Proje Yazma Eğitimi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Proje Destek Ofisi Koordinatörlüğünce akademisyenlere yönelik proje yazma eğitimi düzenlendi.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Proje Destek Ofisi Koordinatörlüğü, proje eğitim faaliyetlerinin ilk olan AB proje yazma eğitimlerini başlattı.



Fakültenin konferans salonunda, düzenlenen eğitimde akademisyenlere proje geliştirme, hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgiler verildi.



Eğitim kapsamında Uzman Eğitmen Şengül Yavuz ve Erol Avcı'nın 3 gün boyunca katılımcılara hızlandırılmış eğitim vereceği bildirildi.