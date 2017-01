Beü "Çekmene Can Veren Has Eller" Konulu Projenin Ortağı Oldu

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu İçişleri Bakanlığı'nca desteklenen Hasanlı Köyü Merkez Mahallesi Kalkındırma Derneğinin hazırladığı "Çekmene Can Veren Has Eller" konulu projenin ortağı oldu.



"Çekmene Can Veren Has Eller" projesinin amacı; yok olan değerlerin yeniden kazanılması, kadınların işgücü piyasasına katılımının yükseltilmesi ve kadın istihdamının arttırılmasıdır. Proje kapsamında yaşları 18 ile 55 arasında değişen işsiz ve dar gelirli 37 kadına eğitim verilerek kadınların meslek sahibi olmaları ve iş gücüne katılımları sağlanacak. Alaplı Meslek Yüksekokulu projenin eğitim bölümünü üstlenerek bu kapsamda 37 kadına eğitim verecek. - ZONGULDAK