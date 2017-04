Beü 3. Uluslararası Greenmetric Çalıştayı Yoğun Katılımla Gerçekleştirdi

Her yıl dünya üniversitelerini çevreci uygulamalar ve sürdürülebilirlik açısından değerlendiren GreenMetric dünya çevreci üniversiteler platformu, 3. Uluslararası çalıştayını 9-10 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Bülent Ecevit Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ortak organizasyonu ile düzenlenen çalıştay, dünyanın 20 ülkesinden 100'e yakın Rektör, Rektör yardımcısı, alan uzmanı ve akademisyeni bir araya getirdi.



Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan bir platform olan GreenMetric, dünyadaki bütün yükseköğretim kurumlarının katılımına açıktır. Her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversite GreenMetric tarafından altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendirilmekte, her değerlendirme alanı için puanlanmakta ve yükseköğretim kurumları, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanmaktadır.



GreenMetric, her yıl ulusal ve uluslararası çalıştaylar düzenleyerek modern dünyanın başlıca sorunları arasında yer alan doğal kaynakların hızla tükenmesi ve çevre bilinci konularında küresel farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Hatırlanacağı üzere, Bülent Ecevit Üniversitesi, GreenMetric sıralamasındaki üstün başarısı ve çevre ve sürdürülebilirlik alanında attığı önemli adımlar dikkate alınarak bu platformun Türkiye koordinatörü seçilmiş, GreenMetric Türkiye Ulusal Çalıştayı ise 3 Ekim 2016 tarihinde BEÜ ev sahipliğinde Zonguldak'ta gerçekleştirilmişti.



Bu yılki teması "Sürdürülebilir Gelecek için Küresel Kampüs Ortaklığı" olan çalıştayın ilk gününde tüm ülke temsilcilerinin katıldığı yönetim kurulu toplantısı düzenlendi. Yönetim Kurulu toplantısına Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mahmut Özer ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Ak da katıldı. Toplantıda GreenMetric 2017-2021 stratejik planı ile kabul edildi, tüm ülke temsilcilerinin GreenMetric platformunun yakın gelecekte izleyeceği stratejilerle ilgili görüşler paylaşıldı ve önümüzdeki birkaç yılda düzenlenecek toplantı ve çalıştaylarla ilgili planlama yapıldı. Çalıştayın ikinci gününde ise dünyanın dört bir yanından gelen akademisyenler çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamalar ve mevcut sorunlara çözüm önerilerini içeren çalışmalarını sundu.



3. Uluslararası GreenMetric Çalıştayı ile ilgili bir açıklama yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer "Bilindiği üzere çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili problemlerin çözümü insanlığın geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. GreenMetric dünya çevreci üniversiteler sıralaması, çevre ve sürdürülebilirlik konularında küresel farkındalık yaratmakta ve işbirliğini teşvik etmektedir. Bu nedenle alanındaki tek değerlendirme platformu olan GreenMetric'in insanlığın geleceği açısından önemi büyüktür. 3. Uluslararası GreenMetric Çalıştayını İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde ortak organizasyon ile gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Çalıştaya dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi olması sevindiricidir. Organizasyonda ayrıca üniversitelerimizin dünyanın dört bir yanından üniversitelerle ikili anlaşma yapabilme imkanı oluştu. Ayrıca ülkemizin tüm uluslararası algı manipülasyonlarına rağmen güvenli ve güçlü bir ülke olduğu anlatabilme ve gösterebilme imkanımız oldu. Bu anlamda oldukça başarılı geçti. Çalıştayın Türkiye'de düzenlenmesine imkan veren GreenMetric Başkanı Sayın Prof.Dr. Riri Fıtri Sari'ye teşekkür ediyorum. Çalıştayın ev sahipliğini üstlenen ve tüm imkanlarını seferber eden İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'a şükranlarımı sunuyorum. Organizasyonda büyük emek veren Sayın Dinçer Biçer başta olmak üzere hem üniversitemiz hem de İstanbul Üniversitesi çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK