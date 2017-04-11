Betül Sayan Kaya Yalova'da Umut Evi'nin Açılışına Katıdı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yalova'da engellilerin msafir oldu Umut Evi'nin açılışına katıldı. Bakan Kaya bu açılışa dair Twitter'ından paylaşımlar yaptı.

Bakan Kaya, paylaşımında, "Yalova'da, engellilerimizin aile bireylerinden ayrılmadan hayatlarına devam edip, uzmanlarımızdan özel ilgi gördükleri Umut Evimizi açtık. Aile bütünlüğünü korumak ve engellilerimize hak ettikleri özeni göstermek için Umut Evlerimizi ülke genelinde yaygınlaştırmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Kaya'nın tweetleri:



