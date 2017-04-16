Betül Sayan Kaya: Ülkemizin Zayıf Düşmesini Hayal Edenler Kaybetti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ne yönelik referandum dan 'evet' çıkmasının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZİN ZAYIF DÜŞMESİNİ HAYAL EDENLER KAYBETTİ"

Bakan paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

Dünyaya demokrasi dersi verdiğimiz, yüksek katılımlı,şeffaf bir referandum u geride bıraktık. Milletimiz, ülkemiz için en doğru kararı verdi. Milletimiz, kararını verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Yeniden Yükseliş dedi. 15 yıldır süren büyüme ve ilerleme, şimdi çok daha güçlü bir şekilde devam edecek. Ülkemizin birlik ve beraberliğinin bozulmasını bekleyenler, zayıf düşmesini hayal edenler yine kaybetti. Millet kazandı, umut kazandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin tamamına hizmet etmeye, geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz.