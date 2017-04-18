Hayal Gücü Bakanlığı kurulmasını isteyen Betül Arım, 18 Nisan'da Akatlar Kültür Merkezi'nde sizlerle olacak...



Betül Arım, "Dışarda Hiçbir Şey Var!"adlı oyunda hepimizin tek ve biricik olduğunu, bize armağan ve emanet edilen bu muhteşem varlığın farkına varmamızı, kendimize verebileceğimiz en büyük armağanın kendimizi bilmek, tanımak ve var etmek olduğunu, bilinçaltımızın bizi nasıl yönettiğini, anda ve sevgide kalmanın yaşamımızı nasıl değiştirdiğini, hastalıkları nasıl yenebileceğimizi,daha pek çok şeyi kendi yaşamından örnekler, hikayeler ve şiirlerle eğlenceli bir dille anlatıp, "dostumuz da düşmanımız da biziz, bizi bizden başka engelleyen yok, hayatla kavga etmek yerine onunla şarkı söyleyip dans edebiliriz, seçim sizin", der ve şarkıya başlar.



Yönetmen: Ahmet Ayaz Yılmaz



Yazan, Derleyen ve Oynayan: Betül Arım



Sahne ve Video Tasarımı: R.Onur Duru



Kostüm Tasarımı: İlker Bilgi



Sahne Amiri ve Kondüvit: Cem Okyay



Afiş Tasarımı: Elif Ergür



Afiş fotoğrafları: Taner Kuvat, Serkan Çankaya



Final Şarkısı Bestecisi: Selmi Andak



Dış Sesler: Merve Ünal, Onur Duru, Ayaz Yılmaz



Organizasyon : FUNORG



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Akatlar Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Akatlar Mah. Zeytinoğlu Cad. No: 8



Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Betül Arım - Dışarda Hiçbir Şey Var!



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır