Betül Arım - Dışarda Hiçbir Şey Var!

Hayal Gücü Bakanlığı kurulmasını isteyen Betül Arım, 18 Nisan'da Akatlar Kültür Merkezi'nde sizlerle olacak.

Betül Arım - Dışarda Hiçbir Şey Var!

Hayal Gücü Bakanlığı kurulmasını isteyen Betül Arım, 18 Nisan'da Akatlar Kültür Merkezi'nde sizlerle olacak...

Betül Arım, "Dışarda Hiçbir Şey Var!"adlı oyunda hepimizin tek ve biricik olduğunu, bize armağan ve emanet edilen bu muhteşem varlığın farkına varmamızı, kendimize verebileceğimiz en büyük armağanın kendimizi bilmek, tanımak ve var etmek olduğunu, bilinçaltımızın bizi nasıl yönettiğini, anda ve sevgide kalmanın yaşamımızı nasıl değiştirdiğini, hastalıkları nasıl yenebileceğimizi,daha pek çok şeyi kendi yaşamından örnekler, hikayeler ve şiirlerle eğlenceli bir dille anlatıp, "dostumuz da düşmanımız da biziz, bizi bizden başka engelleyen yok, hayatla kavga etmek yerine onunla şarkı söyleyip dans edebiliriz, seçim sizin", der ve şarkıya başlar. 

Yönetmen: Ahmet Ayaz Yılmaz

Yazan, Derleyen ve Oynayan: Betül Arım

Sahne ve Video Tasarımı: R.Onur Duru

Kostüm Tasarımı: İlker Bilgi

Sahne Amiri ve Kondüvit: Cem Okyay

Afiş Tasarımı: Elif Ergür

Afiş fotoğrafları: Taner Kuvat, Serkan Çankaya

Final Şarkısı Bestecisi: Selmi Andak

Dış Sesler: Merve Ünal, Onur Duru, Ayaz Yılmaz

Organizasyon : FUNORG

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Akatlar Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Akatlar Mah. Zeytinoğlu Cad. No: 8

Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Betül Arım - Dışarda Hiçbir Şey Var!

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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