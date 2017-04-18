Betül Arım - Dışarda Hiçbir Şey Var!
Hayal Gücü Bakanlığı kurulmasını isteyen Betül Arım, 18 Nisan'da Akatlar Kültür Merkezi'nde sizlerle olacak.
Hayal Gücü Bakanlığı kurulmasını isteyen Betül Arım, 18 Nisan'da Akatlar Kültür Merkezi'nde sizlerle olacak...
Betül Arım, "Dışarda Hiçbir Şey Var!"adlı oyunda hepimizin tek ve biricik olduğunu, bize armağan ve emanet edilen bu muhteşem varlığın farkına varmamızı, kendimize verebileceğimiz en büyük armağanın kendimizi bilmek, tanımak ve var etmek olduğunu, bilinçaltımızın bizi nasıl yönettiğini, anda ve sevgide kalmanın yaşamımızı nasıl değiştirdiğini, hastalıkları nasıl yenebileceğimizi,daha pek çok şeyi kendi yaşamından örnekler, hikayeler ve şiirlerle eğlenceli bir dille anlatıp, "dostumuz da düşmanımız da biziz, bizi bizden başka engelleyen yok, hayatla kavga etmek yerine onunla şarkı söyleyip dans edebiliriz, seçim sizin", der ve şarkıya başlar.
Yönetmen: Ahmet Ayaz Yılmaz
Yazan, Derleyen ve Oynayan: Betül Arım
Sahne ve Video Tasarımı: R.Onur Duru
Kostüm Tasarımı: İlker Bilgi
Sahne Amiri ve Kondüvit: Cem Okyay
Afiş Tasarımı: Elif Ergür
Afiş fotoğrafları: Taner Kuvat, Serkan Çankaya
Final Şarkısı Bestecisi: Selmi Andak
Dış Sesler: Merve Ünal, Onur Duru, Ayaz Yılmaz
Organizasyon : FUNORG
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Akatlar Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Akatlar Mah. Zeytinoğlu Cad. No: 8
Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Betül Arım - Dışarda Hiçbir Şey Var!
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır