Beton Zemine Düşen İşçi Öldü

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, 13 gün önce çalıştığı inşaatta 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralanan 61 yaşındaki Yılmaz Kuda, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.



Kemalpaşa Mahallesi Kümeevler Mevkii eski Sırnaz yolu üzerindeki inşaatta çalışan Yılmaz Kuda adlı işçi, 4 Nisan'da, dengesini yitirince 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Yılmaz Kuda, inşaattaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesi ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Yılmaz Kuda, bu sabah kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



- İnegölbursa