Beton Tankerinin Karıştığı Kazada Yol Trafiğe Kapandı

TEM Otoyolu Hatipköy mevkisinde şerbet yüklü tır ile beton tankerinin çarpıştığı ve bir kişinin yaralandığı kazanın ardından İstanbul istikameti trafiğe kapandı.



Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Erdal Ölmez idaresindeki 01 CHC 77 plakalı şerbet yüklü tır, yolda arızalanan bir araç yüzünden trafiğin yavaşlaması üzerine durdu. Bu aracın peşinden gelen Sinan Sağıroğlu'nun kullandığı 34 PY 3401 çekici plakalı beton tankeri, duran tırı fark edemeyerek çarptı.



Çarpmanın etkisiyle beton tankerinin kupası yerinden koparak savruldu, sürücü Sağıroğlu ise yaralandı.



Yaralı sürücü sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik akışı kesildi.



Ekipler, tırdan dökülen şerbet tenekeleri ile araçların bulundukları yerlerden kaldırılması ve kapanalı bir saati geçen yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.