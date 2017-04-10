Beton Mikserinin İçine Girip Çalıştırılan Yaşları Üç Olan İki Çocuğu Öldü.

Çin'in Sichuan eyaletinde yaşalrı üç olan iki kız çocuğu bir inşaatın yakında bulunan beton mikserinin çine girdi. Çocuklar yanlışlıkla miskeri çalıştırınca bir süre sonra mikser içinde haya<tlarını kaybettiler. Olay yerinden geçen bir köylü çocukların mikser içinde olduğunu fark edince hemen müdahale etti. Bir kız çocuğu döenen mikserin içinde hayatını kaybederken diğer kız hastanaye kalduırılırken yolda hayatını kaybetti

Yetkilier çocujkların eveleridnen uzaklaşıp inşaat alanına geldilerini söylediler.

Çocuklar, uzun süredir inşaat alanında prizden çıkarılmadan inşaat alanında bırakılan miksere binip yanlışlıkla çalıştırdılar ve hayatlarını kaybettiler.

Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis şuana kadar hiç kimseyi tutuklamadı.