Beton Mikserinin Çarptığı Suriyeli Çocuk Öldü - Istanbul

Esenyurt'ta beton mikserinin çarptığı 7 yaşındaki Suriyeli çocuk, hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 AG 1864 plakalı beton mikseri, Ardıçlı Mahallesi 793 Sokak'ta, Mervan Abdu'ya çarptı. Abdu, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Beton mikserinin sürücüsü, aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.



Abdu'nun cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Mahalle sakinlerinden İbrahim Kahraman, dükkanındaki güvenlik kamera görüntülerini incelerken olayı gördüğünü belirterek, "Çocuk evine doğru koşarak giderken, hızla gelen beton mikseri dönmek için kaldırıma çıkıp çocuğa çarptı. Çocuk kamyonun altında kaldı. Vatandaşlar şoföre tepki gösterince, kamyonu bırakıp koşarak kaçtı. Buradan otobandan gider gibi gidiyorlar, 7 yaşında çocuk öldü burada. Yetkililerin buna önlem alması gerekiyor." dedi.



Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.