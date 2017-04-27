Beton Mikserine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü
KASTAMONU'da yol kenarında park halindeki beton mikserine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü.
KASTAMONU'da yol kenarında park halindeki beton mikserine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü.
Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu'nun Seydiler ve Küre ilçeleri arasındaki yolun Yağlıca mevkisinde meydana geldi. 61 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ın kullandığı 37 NZ 573 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında duran beton mikserine arkadan çarptı. Sürücü Mehmet Yılmaz, araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cesedi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken soruşturma sürdürülüyor.
- Kastamonu