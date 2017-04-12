Kalite Fuar Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen BETON İSTANBUL 2017 İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Hazır Beton Ekipman ve Tesisleri, Çimento, Agrega Üreticileri, Çekiciler, Kazıcılar, Transmikserler, Pompalar, İskele, Kalıp, Dolgu Malzemeleri, Kimyasallar, Test Makineleri şeklindedir.



Düzenleyici: Kalite Fuar Yapım A.Ş.



Konusu: 9.Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : İstanbul Fuar Merkezi



Mekan Adresi : Atatürk Havalimanı Karşısı, Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul



Başlangıç Saati : 13.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 18: 00: 00



Kategori : BETON İSTANBUL 2017



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır