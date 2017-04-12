Beton İstanbul 2017
Kalite Fuar Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen BETON İSTANBUL 2017 İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Kalite Fuar Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen BETON İSTANBUL 2017 İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Hazır Beton Ekipman ve Tesisleri, Çimento, Agrega Üreticileri, Çekiciler, Kazıcılar, Transmikserler, Pompalar, İskele, Kalıp, Dolgu Malzemeleri, Kimyasallar, Test Makineleri şeklindedir.
Düzenleyici: Kalite Fuar Yapım A.Ş.
Konusu: 9.Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : İstanbul Fuar Merkezi
Mekan Adresi : Atatürk Havalimanı Karşısı, Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul
Başlangıç Saati : 13.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 18: 00: 00
Kategori : BETON İSTANBUL 2017
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
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