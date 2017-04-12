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Beton İstanbul 2017
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Beton İstanbul 2017

Kalite Fuar Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen BETON İSTANBUL 2017 İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

Beton İstanbul 2017

Kalite Fuar Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen BETON İSTANBUL 2017 İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Hazır Beton Ekipman ve Tesisleri, Çimento, Agrega Üreticileri, Çekiciler, Kazıcılar, Transmikserler, Pompalar, İskele, Kalıp, Dolgu Malzemeleri, Kimyasallar, Test Makineleri şeklindedir.

Düzenleyici: Kalite Fuar Yapım A.Ş.

Konusu: 9.Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : İstanbul Fuar Merkezi

Mekan Adresi : Atatürk Havalimanı Karşısı, Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul

Başlangıç Saati : 13.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 18: 00: 00

Kategori : BETON İSTANBUL 2017

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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