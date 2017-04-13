Beton altındaki 6 yavru köpek belediye ekipleri ve vatandaşlar sayesinde kurtarıldı



EDİRNE - Edirne'de beton altında kalan 6 yavru köpek, Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve site sakinlerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı. Yavru köpekler Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağında tedavi altına alındı.

Bir köpeğin saldırgan davranışları olduğu yönündeki şikayetler üzerine TOKİ Konutlarına giden Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, beton kaldırımın altından köpek seslerinin geldiğini fark etti. Yapılan incelemede son günlerde oldukça saldırganlaşan köpeğin, merdiven boşluğundan kaldırım altına ilerleyerek burada yavruladığı ve yavrularının da beton kaldırımın altında mahsur kaldığı anlaşıldı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu'nun da eşlik ettiği kurtarma çalışmalarında ekipler, bölgeyi kazarak içeride bulunan 5 yavru köpeği çıkarmayı başardı. Yavru köpekler Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağına götürülerek, gerekli tedavileri yapıldı.

Site sakinlerinin beton kaldırımın altında bir yavru köpeğin daha olduğunu belirtmesi üzerine tekrar olay yerine giden Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede yavru köpeğin betonun altından çıktığını tespit etti. Yavru köpek çevreye yapılan arama sonucunda bulunarak, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağına, diğer yavru köpeklerin yanına götürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "Merdiven boşluğundan kaldırım altına girmeyi başaran köpek, burada yavrulamış, 6 yavru köpek bu alanda mahsur kalmıştı. Gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışma sonucunda yavru köpekleri buradan çıkarmayı başardık. Hepsinin sağlık durumları iyi. Bir süre bizim misafirimiz olacak" dedi.