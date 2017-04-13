Beton Altında Mahsur Kalan Yavru Köpekler Kurtarıldı

EDİRNE beton kaldırımın altında mahsur kalan 6 köpek yavrusu, belediye ekipleri tarafından kurtarılarak Belediye Sokak Hayvanları Barınağı'nda tedavi altına alındı.



Edirne'de TOKİ konutlarında oturanların, bir köpeğin saldırgan davranışlar sergilediği yönünde şikayetleri üzerine bölgeye giden Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, beton kaldırımın altından köpek seslerinin geldiğini fark etti. Yapılan incelemede son günlerde saldırganlaşan köpeğin, merdiven boşluğundan kaldırım altına ilerleyerek burada yavruladığı ve yavrularının da beton kaldırımın altında mahsur kaldığı anlaşıldı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu'nun da eşlik ettiği kurtarma çalışmalarında ekipler, bölgeyi kazarak içeride bulunan 5 yavru köpeği çıkardı. Yavru köpekler Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürülerek, tedavileri yapıldı.



Site sakinlerinin beton kaldırımın altında bir yavru köpeğin daha olduğunu belirtmesi üzerine tekrar olay yerine giden ekipler, yaptıkları incelemede yavru köpeğin betonun altından çıktığını tespit etti. Yavru köpek çevreye yapılan arama sonucunda bulunarak, barınağa götürüldü. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "Merdiven boşluğundan kaldırım altına girmeyi başaran köpek, burada yavrulamış, 6 yavru köpek bu alanda mahsur kalmıştı. Gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışma sonucunda yavru köpekleri buradan çıkarmayı başardık. Hepsinin sağlık durumları iyi. Bir süre bizim misafirimiz olacak" dedi.



- Edirne