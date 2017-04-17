Betam: Tarım Dışı İşsizlik Artışı Soluklandı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam), Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kapsayan Ocak döneminde tarım dışı işsizlik artışının "soluklandığı" değerlendirmesinde bulundu.



Betam Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Betam'dan Yrd. Doç. Dr. Gökçe Uysal ve Araştırma Görevlisi Mine Durmaz tarafından hazırlanan "İşsizlik artışında soluklanma" başlıklı İşgücü Piyasası Görünümü: Nisan 2017 notunu yayınladı.



Betam notuna göre mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Ocak 2017 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0.1 puan azalarak yüzde 14.1 olarak gerçekleşti. Önceki dönemde düşüş sergileyen tarım dışı işgücü 109 bin artarken tarım dışı istihdam artışı 119 bine ulaştı, işsiz sayısı da 10 bin azaldı.



Bu azalmanın en önemli etkeni hizmetlerde önceki dönem gerileyen istihdamda Ocak 2017 dönemindeki 96 binlik güçlü bir artış olduğuna yer verilen Betam notunda, sanayi ve inşaatta istihdam artışlarının sınırlı olduğu kaydedildi.



Notta, Betam tahmin modelinde tarım dışı işsizlik oranının Şubat 2017 döneminde yüzde 14 seviyesine düşeceği öngörüsünde bulunuldu.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde işsizlik oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 1.9 puanlık artış ile yüzde 13'e yükselirken, sanayileşmiş ülkelerde temel işsizlik verisi olarak kabul edilen "tarım dışı işsizlik" de, 2.2 puanlık artış ile yüzde 15.2'ye tırmandı. (Grafik) - İstanbul