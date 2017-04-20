Betam: Göçmenlerin İngiltere'ye Kazandırdıkları Maliyetlerinden Daha Yüksek

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) araştırma sonuçlarına göre, Brexit sürecindeki İngiltere'de tartışmaların odağındaki göçmenlerin ülkeye "kazandırdıkları"nın toplamı, "maliyetlerini geçiyor."



Betam'dan Doç. Dr. Ebru Canan-Sokullu'nun hazırladığı "Göcmenler ve Brexit" başlıklı araştırma notunda, "Ekonomik tahminler ve beklentiler doğru çıkar ve özellikle istihdam politikaları açısından İngiliz ekonomisi Ortak Pazar'ın dışında kalırsa ve ekonomik daralma görülürse AB-içi göçmenlere yönelik olumsuz tutumlarda ciddi bir düşüş beklenebilir. Keza bu çalışmanın da ortay koyduğu gibi göçmenlerin algılanan kazançları maliyetlerinden ağırlıklı olarak daha yüksektir" denildi ve şu saptamalara yer verildi:



"Göçmen karşıtlığı anketlerin gösterdiği kadarıyla 'yumuşama' eğilimi gösterdi"



"Bu çalışmadaki bulgular Brexit kararının uygulamaya konmaya başlamasıyla farklı bir noktada evrilebilir. Özellikle göçmenler ile ilgili Brexit öncesi kamuoyunda hakim olan karşıtlık durumu referandum sonrasındaki anketlerin gösterdiği kadarıyla 'yumuşama' eğilimi gösterdi. Başbakan May'in Lizbon Antlaşması'nın 50. Maddesini uygulamaya koymasının ardından geçecek olan süre içinde ortaya çıkması muhtemel durumlar şu şekilde özetlenebilir; İngiliz siyasi eliti referandum öncesi yürüttüğü katı Brexit yanlısı tavrını yumuşatabilir, bu doğrultuda kendi seçmeninin de aynı doğrultuda kanaatini değiştirmesi beklenebilir ya da AB ile kabul edilecek 'çıkış stratejisi' ne derece esnek ya da katı olursa olsun, ekonomik etkileri siyasi etkilerinden daha hızlı bir şekilde hissedilecektir."



AB üyesi ülkelerden gelen göçmenler diğerlerinden daha kalabalık



Araştırma notunda İngiliz Ulusal İstatistik Kurumu'nun Eylül 2016 verilerine dayandırılan verilere göre, Birleşik Krallık'ta yaklaşık 596 bin göçmen bulunuyor ve bunların 268 binini AB üyesi ülkelerin, 257 binini de üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları oluşturuyor



İngiliz nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ü göçmenlerden oluşmasına rağmen Transatlantik Eğilimler Araştırması'na göre İngiliz kamuoyunun yüzde 55'i ülkedeki göçmenlerin "çok fazla" olduğunu düşünüyor, "az" olduğunu düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 13 düzeyinde bulunuyor.



"İngiltere'nin en önemli sorunları göç, sosyal güvenlik ve terörizm"



Oxford Üniversitesi Göç Gözlemevi'nin 2016 Kasım'ında yayınladığı nota göre göç ve göçmen konusu son yıllarda giderek daha göze çarpan bir konu haline geldi. İngiliz kamuoyu göçü en önemli temel sorunlar arasında kabul ediyor. 2016'da yapılan Eurobarometer'a göre İngiliz kamuoyunda İngiltere'nin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlar göç, sosyal güvenlik ve terörizm olarak tanımlandı.



AB vatandaşlarının İngiltere'de yaşama hakkını destekleyenler yüzde 58



"AB-içi ya da AB-dışı göçmenlere yönelik tutumlar arasında büyük farklılıklar yoktur" denilen Betam araştırma notunda, "İngilizlerin yüzde 52'si AB-içi göçmenler, yüzde 55'i ise AB-dışından gelenler ile ilgili endişelerini dile getiriyorlar" denildi ve şu verilere yer verildi:



"2016 yılında yapılan Eurobarometer'da AB-içinden gelen göçmenler sorulduğunda, bir önceki tura göre 9 puanlık artışla, İngilizlerin yüzde 58'i olumlu görüş bildirdi. AB vatandaşlarının İngiltere'de yaşama hakkını destekleyenler yüzde 58 iken sadece yüzde 17'si AB vatandaşlarına İngiltere'de çalışma hakkı verilmesini 'kötü' bir şey olarak kabul etti."



"Ekonomi-kültür ekseninde göçmenler zenginliktir"



Betam notunda, "İngiliz kamuoyuna göre ekonomi-kültür ekseninde göçmenler daha fazla zenginlik demektir" saptamasına yer verilerek, şu değerlendirme yapıldı:



"Çoğunluk göçmenlerin ekonomiye olumlu katkı yaptıklarını düşünürken, kültürel açıdan göçmenlerin pozitif katkıları ve götürülerinin olduğunu düşünenlerin oranı birbirine yakındır. İngilizlerin yüzde 57'si göçmenlerin 'sosyal hizmetlere yük' olduğunu, yüzde 47'si ise 'işlerini ellerinden aldıklarını' ifade ederken, kamuoyunda göçmenlerin bazı iş kollarında istihdam kaynağı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 73'tür. Göçmenler ve pozitif ekonomik getirileri düşünüldüğünde halkın yüzde 58'i göçmenlerin yeni işletmeler açarak istihdam yarattıklarını dile getiriyor.



İngilizlerin yüzde 46'sı göçmenlerin çalışmak için İngiltere'ye geldiklerini düşünüyor



"Göçün algılanan bir diğer ekonomik boyutu daha vardır. İngilizlerin yüzde 3'ü göçmenlerin ailenin diğer üyeleri ile birleşimi için, yüzde 6'sı iltica talebiyle ve diğer yüzde 6'sı okumak için geldiklerini düşünürken yüzde 40'ı sosyal hizmetlerden faydalanmak yüzde 46'sı ise çalışmak için İngiltere'ye geldiklerini düşünüyor. Bu veriler ışığında AB'nin diğer ülkeleri ile kıyaslandığında İngilizlerin göçmenlerle ilgili ekonomik kaygılarının daha yüksek olduğu gözlenir."



(Grafik) - İstanbul