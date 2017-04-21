Bestler-Dereler'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi



ŞIRNAK - Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29'a yükseldi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda devam eden operasyonda bugün 3 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede son üç gündür devam eden operasyonlarda toplam 29 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.