Bestler-Dereler Bölgesinde Kobralar Teröristlerin Kabusu Oldu
Bestler-Dereler bölgesinde kobralar teröristlerin kabusu oldu Teröristlerin inleri başlarına yıkıldıŞIRNAK - Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde çok sayıda teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonlarda taarruz helikopterlerinin katkısı sosyal medyada paylaşıldı.
Bestler-Dereler bölgesinde kobralar teröristlerin kabusu oldu
Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı
ŞIRNAK - Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde çok sayıda teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonlarda taarruz helikopterlerinin katkısı sosyal medyada paylaşıldı.
Şırnak'ın Bestler-Dereler mevkiinde devam eden operasyonlar kapsamında çok sayıda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Taarruz helikopterlerinin zorlu şartlarda teröristlere karşı mücadelesi sosyal medyada paylaşıldı. (UKY-
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