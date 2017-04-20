Bestler-Dereler bölgesi teröristlere mezar oldu

Hava harekatında 18 terörist öldürüldü

Teröristlere sığınaklarında ağır darbe



ŞIRNAK - Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dünden itibaren gerçekleştirilen hava operasyonunda 18 terörist öldürülürken, 1 terörist ise yaralı olarak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda hava kuvvetleri ve atak helikopterinin ateş desteğiyle sürdürülen operasyonda öldürülen terörist sayısı 18'e ulaşırken, 1 terörist de yaralı olarak ele geçirildi. Yıllarca teröristlerin kampı olarak kullanılan Bestler-Dereler bölgesine dünden itibaren hava kuvvetleri F-16 savaş uçakları ve milli helikopter olan atak helikopterlerinin desteği ile sürdürülen operasyonlarda tespit edilen teröristler sığınaklarında vuruldu. Hava desteği ile sürdürülen operasyonda öldürülen terörist sayısı 18'e çıkarken, 1 terörist ise yaralı olarak ele geçirildi.

Sığınakları mezarları oldu

Terör örgütü PKK tarafından üs olarak kullanılan ve çok sayıda sığınağın bulunduğu bölgeye yapılan hava destekli operasyonla, teröristlerin kaldığı sığınaklar mezarları oldu. F-16 savaş uçakları ve atak helikopterlerinin ateş altına aldığı Bestler-Dereler bölgesindeki bir çok terörist sığınağı yerle bir edildi. Ateş altına alınan sığınaklardan kaçmaya çalışan teröristler de atak helikopterleri tarafından teker teker vurularak etkisiz hale getirildi. Dün başlatılan operasyonda şuan itibariyle öldürülen terörist sayısı 18'e ulaşırken, 1 terörist ise yaralı olarak ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonların kararlılıkla devam ettiği ve tamamen teröristlerden temizlenene kadar da devam edeceği belirtildi.