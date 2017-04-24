Beştepe Millet Camisinde Miraç Kandili (1)
- Beştepe Millet Camisi yazısının dış görünümü Namaz kılan cemaat detayları Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in vaazı Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Beştepe Millet Camisinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
- Beştepe Millet Camisi yazısının dış görünümü
Namaz kılan cemaat detayları
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in vaazı
Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunması
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Beştepe Millet Camisinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de katıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.