Beştepe Millet Camisinde Miraç Kandili (1)

- Beştepe Millet Camisi yazısının dış görünümü

Namaz kılan cemaat detayları

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in vaazı

Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunması

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Beştepe Millet Camisinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de katıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.