Beştepe Millet Camisi'nde Miraç Kandili Programı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.



Görmez, programda yaptığı konuşmada, Mirac-ı Nebi'nin, çok büyük dersler ve ibretler içerdiğini, Kur'an'ın, İslam'ın tarihinde, Hz. Muhammed'in hayatında ve kıyamet sabahına kadar her mümin için önemli olduğunu ifade etti.



Görmez, "Bugün bize düşen miraçtan alacağımız derslerdir. Miracın nasıl yapıldığına, İsra yolculuğunun nasıl gerçekleştiğine, ruhen mi, bedenen mi yapıldığı tartışmalarına asla girmeden Sıddık-ı Ekber tavrıyla Ebu Bekir Sıddık'ı sıddıkiyet mertebesine ulaştıran o yüksek tasdik ile iman ettik ve tasdik ettik diyerek amenna ve saddakna diyerek, miraçtan alacağımız dersler üzerine yoğunlaşmalıyız." diye konuştu.



Miracın, yücelmenin ve yükselmenin yollarını gösteren bir mucize olduğunu dile getiren Görmez, "Miraç bize yükselmenin ve yücelmenin Rabbimizin yolundan geçtiğini, Allah'a kul olmaktan geçtiğini ilan eden büyük bir mucizedir. Miraç, fizik aleminden metafizik aleme, bedenden ruha, kulun Rabbine ve beşer olmaktan insan olmaya yükselmektir. Miraçtan alacağımız en büyük ders, kalbin miracı üzerinde durmak. Önce yüreklerimizin semasında nasıl yükselebiliriz, yücelebiliriz? Miraçtan alacağımız dersler bunlardır." ifadelerini kullandı.



Görmez, İsra Suresi'nde miraç değerleri olarak adlandırılabilecek ilahi prensipler bulunduğuna işaret ederek, Miraç Kandili'ni değerlendirmek isteyenlerden, Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresi'nin 22'nci ve 38'inci ayetlerdeki prensipleri özellikle okumalarını istedi.



Hz. Muhammed'in, miraçtan getirdiği üç değer daha olduğunu anlatan Görmez, birinci hediyenin her müminin miraca çıkmasına vesile olan hediye olduğunu söyledi. Her müminin Hz. Muhammed gibi günde beş defa miraca çıkma imkanı bulunduğunu, bunun da namaz olduğunu ifade eden Görmez, beş vakit namazın, Rabbin miraçtan insanlığa getirdiği hediye olduğunu aktardı. "Namaz müminin miracıdır.' diyen Görmez, gençlere kendilerini bu büyük nimetten mahrum etmemesi tavsiyesinde bulundu.



Görmez, ikinci hediyenin ise namazda okunan Bakara Suresi'ndeki iki ayette, iki büyük mesaj olduğunu dile getirdi. Birinin İslam'ın evrenselliğini gösterdiğini aktaran Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz Müslümanlar peygamberler arasında ayrım yapmayız. Adem'e de inanırız, Nuh'a da Musa'ya da İbrahim'e de Hz. İsa'ya da iman ederiz. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği bütün peygamberlere iman ederiz ve o peygamberlerin hatemi Muhammed Mustafa'ya da kıyamet sabahına kadar iman ederiz. İslamın evrenselliğini ifade eden büyük mesaj."



İkinci büyük mesajın da sorumluluklar olduğunu belirten Görmez, Allah'ın insana çekemeyeceği sorumlulukları yüklemeyeceğini kaydetti. Bu ayetin yüklenilebilecek sorumlulukları da hatırlattığını vurgulayan Görmez, bunların "iyi insan, kul, baba, eş, arkadaş, dost olmak, yeryüzünde hakkı savunmak, adaleti gerçekleştirmek" olduğunu dile getirdi.



Üçüncü hediyenin, müminin ebedi kurtuluş müjdesi olduğunu dile getiren Görmez, "Bir insan ki Allah'a asla şirk koşmamış, Allah'tan başkasına kul ve köle olmamış ve iman üzere istikamet üzere yaşamış ebedi özgürlüğüne kavuşacak ve ahirette de ebedi kurtuluşa ulaşacak cennet ve cemaliyle müşerref olacak." dedi.



"Bunlar bizim muhteşem değerlerimiz, bunları kimseye tartıştırmayın"



Sosyal medyada bu tür ibadetlerin, değerlerin zaman zaman tartışma konusu yapıldığını ifade eden Görmez, gençlere bu tartışmalara asla kulak vermemelerini tavsiye etti. Görmez, "Bunlar bizim muhteşem değerlerimiz, bunları kimseye tartıştırmayın." şeklinde konuştu. Görmez, bunun asla bir konunun sorgulanmaması anlamına da gelmeyeceğinin altını çizdi.



Görmez ayrıca, "Bugün aynı zamanda 23 Nisan, yeryüzündeki bütün masum çocuklara dua edelim. Yeryüzündeki bütün masum çocuklar biz büyüklerin savaşlarından, şiddetinden, teröründen en büyük zulme maruz kalan ki İslam inancına göre her çocuk Müslümandır, İslam fıtratına sahiptir. Allah'ım zulme maruz kalan bütün çocukların imdadına kavuşmayı bizlere nasip eylesin." dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Millet Camisi'nin gazi bir cami olduğunu, 15 Temmuz'da nice vatan evladının bu camiye girerek secdesini yaptığını, sonra canını verdiğini anımsattı. Görmez, burada hayatını kaybedenlere ve bu toprakları vatan kılan bütün şühedaya rahmet diledi.



Beştepe Millet Cami İmam Hatibi Adem Kemaneci, İTO Şehit Ragıp Ali Bilgen İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf Öğrencisi Necip Fazıl Belge, Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin ve İTO Şehit Ragıp Ali Bilgen İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf Öğrencisi Necip Fazıl Belge'nin Kur'an-ı Kerim okuduğu programda, Ankara İlahi Grubu da ilahiler seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, mevlit de okundu.



Beştepe Millet Camisi'ne gelen vatandaşlara, yemek ikramında bulunuldu.