Beştepe'deki Sürpriz Görüşme Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ı kabul etti.

Beştepe'deki Sürpriz Görüşme Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Erdoğan ve Yıldırım'ın görüşmesi yaklaşık 3 saat sürdü.

(Onur Emre Durak /İHA) - ANKARA

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