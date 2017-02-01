Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Erdoğan ve Yıldırım'ın görüşmesi yaklaşık 3 saat sürdü.
(Onur Emre Durak /İHA) - ANKARA
Beştepe'deki Sürpriz Görüşme Sona Erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Erdoğan ve Yıldırım'ın görüşmesi yaklaşık 3 saat sürdü.