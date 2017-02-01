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Beştepe'de Sürpriz Görüşme
1 Şubat 2017 Çarşamba 19:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı bu akşam kabul edecek.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, Başbakan
Binali Yıldırım
'ı bu akşam kabul edecek.
Kaynak:
Dunya.com
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