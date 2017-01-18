Beştepe'de Ordu Zirvesi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.



Başkan Yılmaz, Ordu ilinde devam eden yatırımlar ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.



Görüşmeyle ilgili açıklamada bulunan Başkan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri Külliyede kabul etti. Ordu ilimizi, yatırımları ve Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarını anlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Ordu'ya kurulması planlanan şehir hastanesi ile ilgili Sağlık Bakanımızı arayarak bir görüşme gerçekleştirdi. Ordu Çevre Yolu'nu yakından takip ettiğini ve yılın ilk yarısına açılması için çalışmaların daha da hızlandırılmasını istedi. Ordu-Giresun Havalimanının çevre düzenlemesi için 18 milyon liralık projenin 2017 yılı yatırımına alındığını müjdeledi. Ordu'daki özellikle Gölköy yolu, Korgan yolu gibi yöremiz açısından önemli yolları konuştuk. Fatsa Çevre Yolu'nu ve Ünye Liman Projesi'yle ilgili de Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik" diye konuştu.



"Yeni Ordu Stadı için teşekkür ettik"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında yatırım programına alınıp, ihalesi gerçekleştirilen Ordu Stadı'nı da yakından takip ettiğini dile getiren Başkan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız yeni Ordu Stadı'nın hızlı bir şekilde Ordu'muza kazandırılacağını müjdeledi. Bizler de kendilerine 19 Eylül Stadı'nın bulunduğu 60 dönümlük arazinin yeşil alan olarak Ordulu hemşerilerimizin hizmetine sunacağımızı ilettik. Memnuniyetlerini dile getirdi. Ordu Stadı'nın ilimize kazandırılmasında verdiği desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ettik" şeklinde konuştu.



"Cumhurbaşkanımız Ordu'ya sınırsız destek veriyor"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu ile ilgili projeleri yakından takip ettiğini belirten Başkan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Ordu ilimize karşı özel bir sevgisi var. Projelerimizi ve Ordumuzdaki yatırımların son durumunu ilgiyle dinledi. Sayın Cumhurbaşkanımız Ordu'ya sınırsız destek veriyor. Projelerimize bundan önce olduğu gibi bundan sonra da destek vereceğini söyledi" dedi.



"Cumhurbaşkanımız ordu'ya selam ve sevgilerini yolladı"



Ordu iline verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Başkan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız her konuda en büyük destekçimiz. İlimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlık döneminden bu yana, Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerini aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızla yeni Anayasa ve referandum sürecini de konuştuk. Yeni Anayasa'ya referandumda yine bir rekora imza atarak destek vereceğimizi ilettik. Kendileri de bizler aracılığıyla Ordulu hemşerilerimize selam ve sevgilerini yolladı" diye sözlerini tamamladı.



Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen ziyaretin bir saat sürdüğü öğrenildi. - ORDU