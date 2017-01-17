Beştepe'de 3.5 Saatlik Dolar Zirvesi

Cumhurbaşkanı dün Beştepe'de toplantıya çağırdığı ekonomi kurmayları ile 3.5 saat ekonomiyi konuştu. Toplantıda ekonomideki yeni yol haritası ve önlemler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz bir ekonomi zirvesi yaptı. Başta dolardaki hareketliliğin ele alındığı toplantıya; Başbakan Binali Yıldırım, ilgili bakanlar, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve üst düzey ekonomi bürokratlarının katıldığı öğrenildi. Toplantıda ekonomideki yeni yol haritası masaya yatırıldı. Dolar kullanımının azaltılmasına yönelik nelerin yapılabileceğinin ele alındığı toplantıda, dışardan gelen ekonomik saldırılar da kapsamlı bir şekilde ele alındı.

SÜRPRİZ TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan dolardaki hareketlilik sürürken dün resmi programında olmayan sürpriz bir ekonomi değerlendirme toplantısı yaptı.

Erdoğan, dün İstanbul'dan Ankara'ya akşam saatlerinde döndükten hemen sonra ekonomideki son gelişmeleri ekonomi kurmaylarıyla değerlendirdi. Yaklaşık 3.5 saat süren toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ile Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve üst düzey ekonomi bürokratlarının katıldığı öğrenildi.

EKONOMİ AYRINTILI OLARAK ELE ALINDI

Değerlendirme toplantısında ekonomide yaşanan son gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik, faizler ve önümüzdeki dönemde atılması gereken adımlar ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Erdoğan, bakanlar ve bürokratlardan ekonomideki gelişmeler hakkında kapsamlı brifing aldı. Yaklaşık 3.5 saat süren toplantıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Erdoğan ayrıntılı olarak dinlediği ekonomik göstergelerle ilgili bakanlıkların tedbirlerini artırmasını istedi. Dolar kullanımının azaltılmasına yönelik nelerin yapılabileceğinin ele alındığı toplantıda, dışardan gelen ekonomik saldırılarda kapsamlı bir şekilde ele alındı.

İSTANBUL'DAKİ TOPLANTIDA UYARMIŞTI

Erdoğan, en son İstanbul'da katıldığı toplantıda bankalara "faiz", vatandaşa "dolar", işadamlarına "yatırım" çağrısında bulunmuştu. Erdoğan, "Kimse yastığının altında dövizi biriktirmesin. Medcezir hareketi gibi oldu artık. Bir konuşma yapıyorsunuz iniveriyor. Sonra tekrar çıkıveriyor. Gerek hükümetteki arkadaşlarım gerek danışmanlarım tekrar bir değerlendirme yapacak. Ülkecek herhangi birşey söz konusu değil. Kimse yastığının altında dövizi biriktirmesin. Bunları TL'ye dönüştürsün. İnanıyorum ki piyasalar çok daha rahatlayacak. Bunu tekrar yaparsak çok daha stabil olacak. Maliye Bakanlığımızın kampanyaya çok ciddi bir geri dönüşüm oldu. Bundan sonra da bunu yerli parayla ithalat ve ihracatın yapılması konusunda anlaşmaya vardığımız ülkeler var. Bu da arttığında döviz kurunun baskısı para üzerinde ciddi manada azalacaktır" demişti.