Best, Vali Yazıcı'yı Ağırladı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, BEST A.Ş'nin Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasını ziyaret edip, incelemelerde bulundu.



Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, BEST fabrikasını ziyaret etti. Yırcalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı A.Rona Yırcalı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, A.Sırrı Yırcalı, Sinan Yırcalı, Genel Müdür Dursun Özman ve Fabrika Direktörü Saadettin Eker de hazır bulundu.



Fabrika yemekhanesinde çalışanlarla beraber yenilen öğle yemeğinin ardından fabrikayı gezen Vali Ersin Yazıcı, Türk Mühendis ve işçileri ile dünyanın en büyük trafosunun üretimini gerçekleştiren, yüzde yüz yerli sermayeli tesisi daha yakından tanıma fırsatı buldu. İncelemeleri sırasında Yönetim Kurulu Başkan Vekili A.Sırrı Yırcalı, Genel Müdür Dursun Özman ve Fabrika Direktörü Saaddetin Eker'den tesis ve üretim konusunda teknik bilgiler alan Vali Yazıcı, fabrika çalışanları ile bir araya gelirken, ziyarette günün anısına toplu fotoğraf çekimi de gerçekleştirildi. - BALIKESİR